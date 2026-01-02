Vie, 02/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2559
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
viernes 2 de enero de 2026

Durante todo el verano, los tres nuevos parques de Brown estarán abiertos para visitar en familia


Los brownianos podrán recorrerlos, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas. Todos fueron puestos en valor. ¿Cuáles son?

Durante todo el verano, los vecinos podrán disfrutar de los nuevos espacios públicos del distrito. Estos son los parques “Ramón Carrillo”, “Don Orione” y la “Quinta Rocca”.  Los mismos permanecen abiertos de martes a domingo, de 8 a 20 hs.

¿Dónde se ubican?

Las familias brownianas tendrán la posibilidad de recorrerlos, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas. Dichos lugares reciben cotidianamente la visita de grandes y chicos. Durante la época estival y en vacaciones, la participación es mucho más amplia.

Se ubican:

  • Parque Don Orione: frente a la manzana 32 del complejo habitacional Don Orione, en San Francisco de Asís.
  • Parque Saludable “Ramón Carrillo”: Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué 
  • Quinta Rocca: funciona en el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en Burzaco.

En cada uno de los espacios, el Municipio dispuso de la infraestructura y equipamiento necesarios. Se pusieron en valor y se recuperaron además con trabajos de parquización y forestación y se preservó su riqueza arbórea y natural.

Al respecto, Mariano Cascallares destacó “la importancia de seguir potenciando los diferentes parques para que los vecinos sigan eligiéndolos para su esparcimiento”.

Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani señaló: “seguimos trabajando, no solo sumando servicios, sino procurando mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad con más espacios verdes”.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram