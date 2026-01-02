Durante todo el verano, los tres nuevos parques de Brown estarán abiertos para visitar en familia

Los brownianos podrán recorrerlos, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas. Todos fueron puestos en valor. ¿Cuáles son?

Durante todo el verano, los vecinos podrán disfrutar de los nuevos espacios públicos del distrito. Estos son los parques “Ramón Carrillo”, “Don Orione” y la “Quinta Rocca”. Los mismos permanecen abiertos de martes a domingo, de 8 a 20 hs.

¿Dónde se ubican?

Las familias brownianas tendrán la posibilidad de recorrerlos, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas. Dichos lugares reciben cotidianamente la visita de grandes y chicos. Durante la época estival y en vacaciones, la participación es mucho más amplia.

Se ubican:

Parque Don Orione : frente a la manzana 32 del complejo habitacional Don Orione , en San Francisco de Asís.

: frente a la del complejo habitacional , en San Francisco de Asís. Parque Saludable “Ramón Carrillo ”: Erezcano y Centenario de Mayo , en el límite de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué

”: , en el límite de Quinta Rocca: funciona en el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en Burzaco.

En cada uno de los espacios, el Municipio dispuso de la infraestructura y equipamiento necesarios. Se pusieron en valor y se recuperaron además con trabajos de parquización y forestación y se preservó su riqueza arbórea y natural.

Al respecto, Mariano Cascallares destacó “la importancia de seguir potenciando los diferentes parques para que los vecinos sigan eligiéndolos para su esparcimiento”.

Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani señaló: “seguimos trabajando, no solo sumando servicios, sino procurando mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad con más espacios verdes”.