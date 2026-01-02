Durante todo el verano, los tres nuevos parques de Brown estarán abiertos para visitar en familia

Los brownianos podrán recorrerlos, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas. Todos fueron puestos en valor. ¿Cuáles son?
Durante todo el verano, los vecinos podrán disfrutar de los nuevos espacios públicos del distrito. Estos son los parques “Ramón Carrillo”, “Don Orione” y la “Quinta Rocca”. Los mismos permanecen abiertos de martes a domingo, de 8 a 20 hs.
Las familias brownianas tendrán la posibilidad de recorrerlos, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas. Dichos lugares reciben cotidianamente la visita de grandes y chicos. Durante la época estival y en vacaciones, la participación es mucho más amplia.
En cada uno de los espacios, el Municipio dispuso de la infraestructura y equipamiento necesarios. Se pusieron en valor y se recuperaron además con trabajos de parquización y forestación y se preservó su riqueza arbórea y natural.
Al respecto, Mariano Cascallares destacó “la importancia de seguir potenciando los diferentes parques para que los vecinos sigan eligiéndolos para su esparcimiento”.
Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani señaló: “seguimos trabajando, no solo sumando servicios, sino procurando mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad con más espacios verdes”.
👷♂️ La UNaB cumple 10 años de historia y lo festeja con el anuncio de nuevas obras 👇 #UNaB https://t.co/WFaAjgtGPC
— Noticias De Brown (@debrownweb) October 12, 2025