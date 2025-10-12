La UNaB cumple 10 años de historia y lo festeja con el anuncio de nuevas obras

El intendente Mariano Cascallares anticipó una serie de trabajos de infraestructura en la casa de altos estudios browniana. Los detalles.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) cumple sus primeros 10 años de historia, donde no paró de crecer a pasos agigantados. En esa línea, Almirante Brown anticipó que llevará adelante grandes obras de infraestructura para seguir proyectándola.

¿Cómo será?

El intendente Mariano Cascallares precisó que el Municipio está licitando la culminación de la estación de trenes de la casa de altos estudios. Esto beneficiará a los casi 6 mil estudiantes, como también a miles de vecinos que residen o circulan en esa zona de Burzaco.

En tanto, destacó que, merced al trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires, se pondrá en marcha la construcción del segundo edificio de aulas en el predio de la Quinta Rocca. Allí, además se avanzará con un edificio para talleres y laboratorios.

“Se viene una etapa de grandes obras de infraestructura para seguir proyectando a nuestra Casa de Altos Estudios no sólo en el distrito sino en toda la Región", indicó el jefe comunal.

Junto al Gobierno bonaerense, Almirante Brown también tiene previsto avanzar con la renovación integral de la casona de la Quinta Rocca, en el mismo lugar se acaba de presentar el nuevo Parque Público de la Universidad de siete hectáreas de superficie.

Continúa creciendo

A diez años de su creación, la UNaB tiene casi 6 mil estudiantes en sus 13 carreras. Cuenta con más de 500 graduados (80% son vecinos de Brown y primera generación de universitarios) y más de 35 mil estudiantes pasaron por cursos y diplomaturas de Extensión.

"Ahora, vamos a seguir sumándole más infraestructura con la nueva estación de trenes, otro edificio de aulas, un edificio de talleres y laboratorios para el desarrollo científico tecnológico y la puesta en valor de la casona de la Quinta Rocca, donde funcionará el Rectorado", finalizó Cascallares.