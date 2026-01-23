Durante todo enero y febrero, continúa el acuerdo con veterinarias de Brown

Se ofrece un 20% de descuento en medicamentos y accesorios destinados a la atención poscastración. ¿Cuáles son los locales adheridos?

Durante enero y febrero, continuará vigente el acuerdo con veterinarias del distrito. El objetivo es acompañar el cuidado de los perros y gatos luego de las castraciones.

¿Cuáles son?

Se trata de los convenios impulsados a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad junto a veterinarias locales. Ofrecen productos y servicios vinculados únicamente a la atención poscastración.

En ese marco, los vecinos podrán acceder a un 20% de descuento en remedios y accesorios destinados a ese tipo de atención. Entre los beneficios incluidos se encuentran el collar isabelino y el medicamento Enrofloxacina. También la extracción de puntos y curaciones sin cargo.

Las veterinarias adheridas al acuerdo son:

Centro de Salud Animal Martín Perros: Bynnon 2515, José Mármol

Veterinaria Muzio: Diagonal Toll 1432, Adrogué

Veterinaria de la dra. Adriana Garrido: Méndez 296 de Glew.

“Desde nuestro Municipio seguimos impulsando medidas para acompañar el bienestar animal. Por eso, renovamos el acuerdo con las veterinarias del distrito”, expresó Mariano Cascallares.

Tres décadas de trabajo

Zoonosis Brown, que este año cumple 30 años de servicio a la comunidad, se consolidó como un modelo de referencia reconocido a nivel nacional e internacional.

Durante 2025, el área incorporó un nuevo punto fijo de castración, ampliando el acceso a esta intervención gratuita, la atención veterinaria y la vacunación.

Asimismo, continúa llevando adelante el servicio de castraciones itinerantes en los barrios de las doce localidades, fortaleciendo las políticas de control ético de la superpoblación de perros y gatos. Cabe destacar que el distrito es el primer Municipio no eutanásico del país.