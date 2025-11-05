Durante todo un día, cerrarán los bancos en Almirante Brown: ¿Cuándo será?

Todas las operaciones presenciales estarán suspendidas. Solo se podrá operar online. La información.

Los trabajadores del sector celebrarán este jueves, 6 de noviembre, el Día del Bancario. Debido a ello, las sucursales financieras de todo el país permanecerán cerradas, sin atención al público ni actividad.

¿Qué funcionará y qué no?

Durante la jornada, los canales digitales operarán con normalidad. Los usuarios tendrán la posibilidad de retirar efectivo de los cajeros automáticos, realizar depósitos y otras consultas. Además, el Home Banking y las aplicaciones móviles estarán disponibles para efectuar pagos de servicios e informarse sobre saldos y movimientos, entre otros.

Sumado a esto, las transferencias se podrán enviar, aunque tal vez ma acreditación se demore hasta el siguiente día hábil, al igual que la acreditación de cheques y los pagos programados que caigan justo el jueves.

No obstante, al permanecer cerrados los bancos, los vecinos no contarán con la opción de realizar trámites presenciales como depósitos y extracciones en ventanilla. Tampoco la apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos o gestiones administrativas, ni operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos. Las actividades volverán a la normalidad este viernes 7.

Sobre el Día del Bancario

La fecha fue establecida en homenaje a la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Se trata del sindicato que representa a los trabajadores del sector. Su convenio colectivo establece que dicha jornada rige bajo las mismas normas que los feriados nacionales, por lo que las sucursales permanecerán cerradas.

La creación de esta celebración se enmarcó en la necesidad de los empleados de organizarse frente a extensas jornadas laborales que podían llegar a 12 horas diarias.