Sáb, 25/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2490
SOCIEDAD
sábado 25 de octubre de 2025

El Cottolengo Don Orione necesita alimentos básicos para sus residentes: ¿Cómo ayudar?


Los vecinos también podrán donar dinero con el mismo fin. La información.

Apelando a la solidaridad de la comunidad, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole lanzó una nueva campaña para octubre y noviembre. En ese sentido, solicitó ciertos productos para las personas con distintos tipos de discapacidad que residen allí.

¿Cómo ayudar?

Desde la institución indicaron que necesitan aceite, arroz, tomate triturado y jugos light. Quienes deseen colaborar podrán acercar sus donaciones a la barrera de acceso de vigilancia de la entidad, ubicada en la avenida Lacaze 3963. Será de 8 a 18 hs.

Todo lo recolectado se destinará a las 387 personas con discapacidad que viven allí y a las 125 que concurren diariamente. “Tú ayuda resulta indispensable para resguardar su calidad de vida”, afirmaron desde la institución browniana.

