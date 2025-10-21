Mar, 21/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2486
SOCIEDAD
martes 21 de octubre de 2025

El fuego consumió por completo el garaje de una casa en Longchamps


Bomberos logró extinguir las llamas y evitó que se propaguen al resto de la propiedad. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un feroz incendio consumió un garaje de una vivienda en Longchamps. Los vecinos actuaron con rapidez y lograron controlar el fuego hasta el arribo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

¿Cómo fue?

Según informaron, el siniestro se registró durante la noche de este lunes, 20 de octubre. Fue en una propiedad ubicada en Tornquist al 3000, de dicha localidad.

En el lugar, los oficiales trabajaron intensamente para extinguir por completo las llamas y evitar que se propaguen al interior de la casa. Tras varios minutos y ya con la situación controlada, realizaron la remoción de los elementos afectados.

Además del personal de Bomberos Voluntarios, colaboraron en las tareas de apoyo empleados del área de Defensa Civil local y efectivos policiales de la jurisdicción.

