“El Gordo” Dylan, el prófugo más buscado por el triple crimen, sería de Claypole

Las cámaras de seguridad del barrio de Flores lo captaron caminando junto a Lara, con quién mantendría una relación, “Pequeño J” y una joven de 16 años. Mirá el video.

El triple crimen de Florencio Varela sigue estremeciendo al país. Ahora, la investigación sumó un nuevo implicado. Se trata de “El Gordo” Dylan, quien viviría en Claypole y es señalado como pareja de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años.

¿Cómo fue?

Los cuerpos de las adolescentes fueron hallados el 20 de septiembre. Estaban descuartizados y enterrados en una vivienda de Villa Vatteone. A partir de ello, la Policía trabaja para reconstruir el hecho y capturar a los implicados.

Ahora, una imagen tomada por las cámaras de seguridad del barrio de Flores puso en escena a un nuevo sospechoso. Allí, se puede observar a cuatro personas caminando por avenida Rivadavia al 7100 en la madrugada del 6 de septiembre, días antes de que las jóvenes desaparecieran.

La filmación captó a Lara, “Pequeño J”, principal sospechoso y “El Gordo” Dylan, uno de los prófugos claves. También se encontraba una adolescente de 16 años que se convirtió en una testigo central.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El entramado

Según fuentes judiciales, Dylan mantenía una relación sentimental con Lara. Una de las hipótesis más firmes asegura que el joven la habría utilizado como “carnada” para tenderle una trampa a “Pequeño J” y robarle un cargamento de droga. Esto surgió de mensajes de WhatsApp recuperados de uno de los teléfonos secuestrados durante los allanamientos

De este modo, en paralelo a la causa por los homicidios, la Justicia investiga una red narco que operaba en el Conurbano. Se baraja que un robo interno, una traición o un ajuste de cuentas haya detonado en los crímenes.

“El Gordo” Dylan permanece prófugo luego de que se conociera la desaparición de las adolescentes. Los investigadores creen que huyó de la zona al enterarse de los asesinatos. Su rol es central, ya que no sólo estaba vinculado sentimentalmente con Lara, sino por sus supuestos vínculos con el circuito narco local.