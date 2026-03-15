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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2631
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SOCIEDAD
domingo 15 de marzo de 2026

El Oñativia dará un taller abierto sobre los cuidados de la salud en la vuelta a clases


Abordarán temas como alimentación saludable y bullying en las escuelas, entre otros. ¿Cuándo será?

En marco de la vuelta a clases, el hospital Oñativia de Rafael Calzada realizará un taller abierto donde se brindarán información y herramientas a las familias para promover el cuidado de la salud y la convivencia en el ámbito escolar.

¿Cómo será?

Se llevará adelante este martes, 17 de marzo, a las 9:30 hs. Se desarrollará en las instalaciones del nosocomio browniano, ubicado en Ramón Carrillo 1339. Estará a cargo del Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) y el Equipo Descentralizado de Asistencia (EDA).

Según indicaron, durante el encuentro gratuito se abordarán los siguientes temas:

  • Alimentación saludable: ¿qué comemos en la escuela?
  • Control del calendario de vacunas
  • Bullying en las escuelas
  • Hábitos saludables

“Este espacio busca acompañar a las familias y a la comunidad en el inicio del ciclo lectivo, brindando información y herramientas para promover el cuidado de la salud y la convivencia en el ámbito escolar”, precisaron desde el Oñativia.

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