Se cumplen 7 años del incendio del Oñativia: evacuaron a 180 pacientes en solo una hora

El fuego se gestó en la sala de máquinas y se propagó al primer piso, donde funciona el área de maternidad, pediatría y los quirófanos. Los detalles.

Hace siete años se originaba uno de los incendios más recordados entre los vecinos de Almirante Brown. Fue en el hospital Dr. Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Ocurrió el 17 de diciembre de 2018. El operativo que se desplegó fue clave para evitar una tragedia mayor.

¿Cómo fue?

Alrededor de las 5 de la mañana y en medio de una gran tormenta, las llamas comenzaron a gestarse en la sala de máquinas. Rápidamente se propagaron al primer piso, donde funciona el área de maternidad, pediatría y los quirófanos.

En medio del caos, cientos de pacientes fueron evacuados y derivados a otros centros asistenciales. Primero, lo hicieron con los niños y enfermos en estado crítico.

Asimismo, personal del nosocomio se intoxicó con el humo y debieron ser atendidos en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. A pesar de todo, no se reportaron víctimas fatales. Sin embargo, los daños materiales fueron graves.

"Fue horrible. Teníamos catorce bebés adentro de Neo. Empezamos a sentir olor humo y cuando abrimos la puerta del pasillo estaban ya evacuando las terapias. Así que empezamos nosotros también. Uno había nacido ese día de 28 semanas. Estaba con respirador así que lo sacamos último, lo llevamos con el ambú", contó en aquella oportunidad, Victoria Larrosa, una de las profesionales, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Ponerse de pie

Luego del siniestro, el hospital requirió numerosas refacciones para volver a reconstruirse. En este marco, la Comuna habilitó tres corredores con 40 habitaciones para internación con baño y gases medicinales. También hizo a nueva la instalación eléctrica y recuperó el tablero.

Además, se abrió la guardia y el sector de administración y se recuperó el área de enfermería y depósitos. Se realizó una limpieza profunda, con retiro de materiales para desobstruir las zonas más afectadas.

En paralelo, la Provincia comenzó con la reconstrucción de la terapia intensiva, intermedia, neonatología y los quirófanos del Hospital.