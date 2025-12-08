El Pequeño Cottolengo lanzó su colecta navideña: ¿Cómo ayudar?

Todo lo recolectado se destinará a las 387 personas con discapacidad que viven allí y a las 125 que concurren diariamente. La información.

A poco de celebrarse las Fiestas, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole lanzó una nueva campaña solidaria. Esta vez, apelaron a los vecinos para poder preparar su mesa navideña.

¿Cómo ayudar?

Para lograrlo, desde la institución indicaron que necesitan budines, pan dulce, jugos y gelatinas light. La colecta se extenderá durante todo diciembre y enero. Se debe a que todo lo recolectado también será destinado a la colonia de verano.

Quienes deseen colaborar podrán acercar sus donaciones cualquier día de la semana a la barrera de acceso de vigilancia de la entidad. Esta se ubica en la avenida Lacaze 3963. El horario de atención comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 18 hs. Los vecinos también podrán donar dinero con el mismo fin.

Todo lo recolectado se destinará a las 387 personas con discapacidad que viven allí y a las 125 que concurren diariamente. “Apelamos una vez más a quienes deseen y puedan colaborar con algunos productos que nos permitan compartir y disfrutar en familia estas fiestas; como así también prepararnos para la colonia”, afirmaron desde la institución browniana.

Y agregaron: “Lo primero que siempre surge es un GRACIAS a cada uno por la ayuda habitual, la cual nos permite trabajar para mejorar el servicio a nuestros residentes y concurrentes”.