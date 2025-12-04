Realizaron actividades culturales para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad

Fueron en Burzaco y Adrogué. Además, este domingo 7 se llevará adelante una nueva edición de la “Carrera por Todos”, en la que participarán más de 2700 vecinos. La información.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se concretaron dos propuestas artísticas en Almirante Brown. Se trató de una jornada comunitaria con exposición de proyectos y un encuentro cultural inclusivo.

¿Cómo fueron?

La primera actividad fue la “Expo Proyectos”. Se desarrolló en la plaza de la Memoria, ubicada junto al Centro de Acceso a Derechos para las Personas con Discapacidad de Burzaco. Su objetivo fue visibilizar iniciativas productivas, educativas, artísticas y comunitarias desarrolladas por los participantes.

En esta edición, más de una veintena de instituciones exhibieron y comercializaron trabajos. Estos se destacaron por la creatividad, las habilidades y la autonomía de cada grupo.

De forma simultánea, se realizó una actividad artística de sensibilización, donde se intervinieron láminas representando distintos derechos fundamentales bajo el lema “Compartimos un sueño”. La jornada concluyó con una suelta simbólica de globos con mensajes elaborados por jóvenes.

La segunda propuesta se basó en un encuentro cultural. Tuvo como escenario la Casa de la Cultura de Adrogué. Allí se presentaron diversas actividades formativas y expresivas, como la premiación del concurso “Verte Volar”, un desfile inclusivo, muestras de cine, clases abiertas de danza y teatro.

Además de presentaciones escénicas y un cierre a cargo del coro de “Verte Volar” y la “Banda Reciclados”, acompañado por un baile en el Espacio Soldi. Todas estas acciones pusieron en valor la participación de artistas, instituciones y colectivos culturales comprometidos con una comunidad más accesible e integrada.

“En el Día de las Personas con Discapacidad renovamos nuestro compromiso con la integración y la igualdad de oportunidades. No se trata de tener derecho a ser iguales. Se trata de tener igual derecho a ser diferentes”, indicó Mariano Cascallares.

Prueba atlética

Este domingo 7, se llevará adelante una nueva edición de la “Carrera por Todos”. Más de 2700 vecinos participarán de las pruebas de 7 y 3 km por las calles de Adrogué.

¿Quiénes participaron de las jornadas?

Fueron parte autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, también la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y los secretarios de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan; y de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

Además de los presidentes del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez y del Consejo Municipal Asesor de Inclusión para Personas con Discapacidad, Nora Saporitti; el director general de Inclusión para Personas con Discapacidad, Mariano Colombo; y el titular del Deporte Adaptado, Gustavo Borro Domínguez.