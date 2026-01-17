El tren Roca dejará de funcionar antes este sábado y muchos vecinos podrían quedarse sin servicio

Anunciaron además que las unidades comenzarán a circular más tarde el domingo. ¿Cómo quedará el cronograma?

Por obras, Trenes Argentinos informó que la Línea Roca sufrirá modificaciones durante este fin de semana. Ante ello, podrían verse afectados muchos vecinos de Almirante Brown y la Región.

¿Cómo será?

Según indicó la empresa, las formaciones que unen Constitución con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley dejarán de funcionar antes este sábado, 17 de enero. Además, comenzarán a circular más tarde este domingo 18.

En relación a ello, el cronograma actualizado es el siguiente:

Los motivos giran en torno a la ejecución de trabajos en el sistema de alimentación eléctrica en el cuadro de la estación Temperley. En este sentido, detallaron que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras podrían quedar suspendidas.

¿Más información?

Ante cualquier duda o consulta, los pasajeros tendrán la posibilidad de comunicarse con Trenes Argentinos al 0800-222-8736. Otra alternativa será a través de la app o su página oficial. Para ingresar, hacé clic aquí.