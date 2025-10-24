Elecciones: ¿Cómo evitar ser sancionado con una multa de $77 mil?

Conocé en qué casos se aplicará esta sanción. Toda la información.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió que las personas que compartan o difundan fotos del voto serán sancionadas. La multa tendrá un valor de $77.000 y entrará en vigencia en las elecciones legislativas de este domingo, 26 de octubre.

Los motivos

Esta restricción, ya oficializada, fue una de las modificaciones que se incorporaron en la sanción de la ley de Boleta Única de Papel (BUP), el 1 de octubre del año pasado.

Según informaron, la decisión busca garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho libre de presiones externas. En este marco, se reforzarán los controles en redes sociales y medios digitales para detectar publicaciones que exhiban votos marcados o fotografías tomadas durante la jornada electoral.

Otras sanciones

También habrá multas para quienes no se presenten a sufragar. Estás irán desde $50 hasta $500, conforme al Código Nacional Electoral. Además, tendrán el impedimento a la realización de trámites cotidianos, como la renovación del DNI, la obtención del pasaporte y las gestiones para la jubilación.

Incluso, se les imposibilitará el acceso a cargos públicos por los próximos tres años y se dificultará la obtención de los antecedentes penales. Dichas sanciones se mantendrán hasta que se abone y se justifique la ausencia.