Elecciones en Brown de Adrogué: ¿Cuáles son los requisitos para votar?

Los comicios serán este domingo, 30 de noviembre. La información.
Los socios de Brown de Adrogué volverán este domingo, 30 de noviembre, a las urnas para elegir al próximo presidente del club. En estas elecciones, competirán dos listas para intentar conducir a la institución durante los siguientes dos años.
Se llevarán adelante en la sede social, ubicada en Cerretti 868. La Asamblea General Ordinaria tendrá su primera convocatoria a las 10 hs y el segundo llamado a las 11 hs. Luego, el acto eleccionario empezará desde las 13 hs y se extenderá hasta las 19 hs.
Según informaron desde la institución, podrán votar los socios mayores de 18 años y con una antigüedad de mínimo de un año. Al momento de acercarse, deberán presentar el carnet con cuota de octubre paga y el troquel pegado. En este marco, detallaron:
Los hinchas elegirán entre dos listas en estas elecciones. Una de ellas es “Brown Unido”, encabezada por Agustín Galeota, quien fue el ayudante de campo de Pablo Vicó durante su histórico ciclo en Adrogué. Lo acompañan Martín Camarero y Jorge Abregú, como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.
Por otro lado, “Juntos x Brown” tiene como candidato a presidente a Guillermo Arandilla, hijo del histórico dirigente tricolor Lorenzo Arandilla, de quien el estadio lleva su nombre. La fórmula la completan Sebastián Álvarez y Pablo Madrid.
⚽️Se retiró el "Laucha" Acosta: llegó a Lanús de niño y se fue como uno de los máximos ídolos👇#Glew https://t.co/23iWyVEIvL
— Noticias De Brown (@debrownweb) November 27, 2025