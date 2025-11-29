Elecciones en Brown de Adrogué: ¿Cuáles son los requisitos para votar?

Los comicios serán este domingo, 30 de noviembre. La información.

Los socios de Brown de Adrogué volverán este domingo, 30 de noviembre, a las urnas para elegir al próximo presidente del club. En estas elecciones, competirán dos listas para intentar conducir a la institución durante los siguientes dos años.

¿Cómo serán?

Se llevarán adelante en la sede social, ubicada en Cerretti 868. La Asamblea General Ordinaria tendrá su primera convocatoria a las 10 hs y el segundo llamado a las 11 hs. Luego, el acto eleccionario empezará desde las 13 hs y se extenderá hasta las 19 hs.

Según informaron desde la institución, podrán votar los socios mayores de 18 años y con una antigüedad de mínimo de un año. Al momento de acercarse, deberán presentar el carnet con cuota de octubre paga y el troquel pegado. En este marco, detallaron:

Los socios y socias vitalicio/as deberán acercarse a la sede social a fin de a ctualizar sus datos y retirar el carnet-credencial, hoy vigente, para poder participar. No podrán hacerlo el anterior.

deberán acercarse a la sede social a fin de a para poder participar. No podrán hacerlo el anterior. Los socios y socias habilitado/as en el padrón tendrán que presentarse con el carnet- credencial, que tendrá que tener pegado el sticker adhesivo correspondiente a octubre, noviembre o diciembre del 2025 .

en el padrón tendrán que presentarse con el carnet- credencial, que tendrá que tener pegado el . Quienes hayan abonado las cuotas sociales por transferencia, deberán retirar el sticker de la secretaría del club, a fin de incorporarlo en su carnet- credencial, hasta este sábado, 29 de noviembre a las 13:00 hs. No será válido exhibir la constancia de pago.

Los candidatos

Los hinchas elegirán entre dos listas en estas elecciones. Una de ellas es “Brown Unido”, encabezada por Agustín Galeota, quien fue el ayudante de campo de Pablo Vicó durante su histórico ciclo en Adrogué. Lo acompañan Martín Camarero y Jorge Abregú, como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

Por otro lado, “Juntos x Brown” tiene como candidato a presidente a Guillermo Arandilla, hijo del histórico dirigente tricolor Lorenzo Arandilla, de quien el estadio lleva su nombre. La fórmula la completan Sebastián Álvarez y Pablo Madrid.