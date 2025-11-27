Se retiró el "Laucha" Acosta: llegó a Lanús de niño y se fue como uno de los máximos ídolos

El oriundo de Glew es el futbolista que más veces defendió la camiseta y el máximo ganador de la historia del "Granate". Los detalles.

A los 37 años y con la Copa Sudamericana debajo del brazo, Lautaro Acosta anunció que colgó los botines. El oriundo de Glew surgió de las inferiores de Lanús y allí forjó una exitosa carrera que lo transformó en uno de los máximos ídolos de la institución.

El adiós

Luego de ser campeón el sábado en el torneo internacional, el “Granate” cayó este miércoles en los octavos del Clausura ante Tigre. Esto marcó el punto final de la carrera del “Laucha”, quien fue despedido a lo grande en una Fortaleza que vivió una jornada a pura fiesta.

“Me va a costar hablar. Quiero agradecer en público a estos guerreros, a mis compañeros. Me acompañaron y ayudaron cuando no pude más. Estuvieron ahí para levantarme”, señaló Acosta al momento de tomar el micrófono y hablar a todo el estadio.

En tanto, continuó: “También a ustedes (los hinchas). Fuimos recontra felices. Lloramos y reímos, pero siempre hombro con hombro. Estoy realizado. Me voy siendo el hombre más feliz del mundo”.

En medio de las lágrimas, agradeció también a los dirigentes y realizó una mención especial a su familia, quienes lo acompañaron “cuando esta historia arrancó de muy chico y todavía están presentes”.

"No caigo que fue mi último partido profesional. Feliz y agradecido a la gente por tanto cariño. Es mi casa. Todo empezó con 7 u 8 años acá. Me fui sólo cinco, estoy hace casi 30 años acá. Se cierra una etapa hermosa", sentenció.

Su carrera

El “Laucha” terminó su carrera como uno de los máximos ídolos de Lanús. Defendió su camiseta en 429 ocasiones, convirtiéndolo en el futbolista con mayor presencia de su historia. Además, con seis títulos, es el jugador más laureado.

Luego de realizar las inferiores, debutó profesionalmente en el “Granate” en 2006 y se convirtió en una pieza clave en el Apertura obtenido en 2007. Un año después, fue vendido al Sevilla de España.

Su experiencia internacional lo tuvo tres temporadas en dicha institución y una en Racing de Santander. Luego, en 2012, retornó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Boca, aunque su paso fue corto.

En 2013, volvió al club de sus amores y permaneció ahí hasta su reciente retiro. Durante ese tiempo, conquistó con Lanús el campeonato de Primera División 2016, el Bicentenario 2016 y la Supercopa 2017, mientras que ganó las Copa Sudamericana 2013 y 2025. También, fue finalista de la Libertadores 2017.