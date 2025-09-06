Elecciones legislativas 2025: ¿Qué documentos son válidos para votar el domingo?

Existen cinco opciones válidas para sufragar. La información aquí.

Comenzó la cuenta regresiva. Los bonaerenses volverán este domingo, 7 de septiembre, a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura y elegir concejales y consejeros escolares. En esa línea, podrán votar si figuran en el padrón electoral y cuentan con un documento válido.

¿Cuáles son?

Según indicó la Cámara Nacional Electoral, estarán autorizados a sufragar:

DNI Libreta verde

DNI Libreta celeste

Libreta cívica

DNI tarjeta , incluso los que contienen la leyenda “no válido para votar”

, incluso los que contienen la leyenda Libreta de enrolamiento

En ese contexto, el ejemplar debe ser el mismo que figura en el padrón o uno más nuevo. Asimismo, no serán tomados como válidos el DNI digital, el pasaporte o una constancia de documento en trámite.