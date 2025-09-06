Sáb, 06/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2441
POLÍTICA
sábado 6 de septiembre de 2025

Elecciones legislativas 2025: ¿Qué documentos son válidos para votar el domingo?


Existen cinco opciones válidas para sufragar. La información aquí.

Comenzó la cuenta regresiva. Los bonaerenses volverán este domingo, 7 de septiembre, a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura y elegir concejales y consejeros escolares. En esa línea, podrán votar si figuran en el padrón electoral y cuentan con un documento válido.

¿Cuáles son?

Según indicó la Cámara Nacional Electoral, estarán autorizados a sufragar:

  • DNI Libreta verde
  • DNI Libreta celeste
  • Libreta cívica
  • DNI tarjeta, incluso los que contienen la leyenda “no válido para votar”
  • Libreta de enrolamiento

 

En ese contexto, el ejemplar debe ser el mismo que figura en el padrón o uno más nuevo. Asimismo, no serán tomados como válidos el DNI digital, el pasaporte o una constancia de documento en trámite.

