Legislativas 2025: ¿Qué pasa si no voy a votar?

Habrá sanciones económicas y restricciones administrativas. Conocé más.
A días de las elecciones legislativas, los bonaerenses vuelven a las urnas. Se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los municipios. En este escenario, quienes no asistan a votar este domingo sin una justificación válida serán incluidos en el Registro de Infractores.
Las sanciones van de $1.000 a $2.000. Además, se impartirán restricciones administrativas que incluyen la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos por tres años.
En este sentido, quedarán exento de ello, los vecinos que acrediten, en tiempo y forma, una causa válida ante la Justicia Electoral.
La Ley Electoral bonaerense determina que las personas que no puedan votar deben acreditar el motivo dentro de los 60 días hábiles posteriores a los comicios. La gestión es online. Podes ingresar al sitio oficial haciendo clic aquí.
Se deberá presentar un certificado médico en caso de enfermedad o imposibilidad física o una constancia policial estando a más de 500 kilómetros del lugar de votación. También será válida la documentación laboral si se cumplía una función indispensable durante la jornada electoral.
🚍Habrá transporte público gratuito durante las elecciones👇 #Legislativas2025https://t.co/XmsAqaudKC
— Noticias De Brown (@debrownweb) September 1, 2025