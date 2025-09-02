Legislativas 2025: ¿Qué pasa si no voy a votar?

Habrá sanciones económicas y restricciones administrativas. Conocé más.

A días de las elecciones legislativas, los bonaerenses vuelven a las urnas. Se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los municipios. En este escenario, quienes no asistan a votar este domingo sin una justificación válida serán incluidos en el Registro de Infractores.

¿A cuánto asciende la multa?

Las sanciones van de $1.000 a $2.000. Además, se impartirán restricciones administrativas que incluyen la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos por tres años.

En este sentido, quedarán exento de ello, los vecinos que acrediten, en tiempo y forma, una causa válida ante la Justicia Electoral.

¿Cómo hacerlo?

La Ley Electoral bonaerense determina que las personas que no puedan votar deben acreditar el motivo dentro de los 60 días hábiles posteriores a los comicios. La gestión es online. Podes ingresar al sitio oficial haciendo clic aquí.

Se deberá presentar un certificado médico en caso de enfermedad o imposibilidad física o una constancia policial estando a más de 500 kilómetros del lugar de votación. También será válida la documentación laboral si se cumplía una función indispensable durante la jornada electoral.