Elecciones legislativas: cómo fueron los resultados en cada localidad y cuántos brownianos votaron

Los datos son oficiales. Conocé más.
Con más de la mitad de los votos, Fuerza Patria se impuso en el territorio bonaerense por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). De esta manera, el peronismo ganó en gran parte de los municipios con una alta participación ciudadana.
Según resultados oficiales emitidos por el Gobierno de la Provincia, en el distrito hubo una concurrencia a las urnas del 62.91%. Es decir, votaron 307.773 de los 489.168 vecinos que estaban habilitados. En tanto, la abstención fue del 37,08%.
Sumado a ello, se desprende de las cifras que el 99,56% de las mesas ya fueron escrutadas. Esto abarca 1.387 de un total de 1.393.
Las localidades brownianas, en tanto, tuvieron un nivel de participación alto en estas elecciones. Adrogué registró un 69.66%; Burzaco, 65.73%; Claypole, 65%; Glew, 60.81%; José Mármol, 68.49% y Longchamps, 66.33%.
Asimismo, Malvinas Argentinas, obtuvo el 64.82%; Ministro Rivadavia, 62.79%; Rafael Calzada, 64.64%; San Francisco de Asís, 64.19%; San Francisco Solano, 66.35% y San José, 66.37%.
Otro dato interesante es que el 2,86 % de los electores brownianos votó en blanco, es decir, 8.833 personas. Esto ocurre cuando entregan un sobre vacío.
En tanto, 0,07 % (234) de los sufragios resultaron impugnados. Esto sucede si el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo; está tachada, escrita o rota y no se lee el nombre y número de la agrupación política y la categoría a elegir, cuando no es la oficializada o si contiene objetos extraños.
Por otra parte, en las diferentes localidades brownianas, los resultados electorales diferenciados por agrupaciones políticas se definieron de la siguiente manera:
Burzaco
Adrogué
Claypole
Glew
José Mármol
Longchamps
Malvinas Argentinas
Ministro Rivadavia
Rafael Calzada
San Francisco De Asís
San Francisco Solano
San José
Voto migrante en Almirante Brown
En Almirante Brown, Fuerza Patria, cuya lista de concejales es liderada por Paula Eichel y comandada por el intendente Mariano Cascallares, se ubicó a la cabeza. Obtuvo el 54,18% de los votos.
En segundo lugar, se posicionó La Libertad Avanza con el 28,21%. Se trata de la nómina de ediles encabezada por Ariel Vieyra. Mientras que en el tercer puesto se encuentra el Frente de Izquierda y de Trabajadores. El espacio liderado por Mónica Méndez, sacó el 5.78%.
El sorprendente vecinalismo de “Nuevos Aires”, encabezado por Federico Fuentes, se situó en cuarto lugar, con el 4%. En tanto, el frente “Somos Buenos Aires” compuesto por el radicalismo del rector de la UNAB, Pablo Domenichini, y la Coalición Cívica, obtuvo 1.96 puntos y quedó en quinto puesto.
🗳️Con más del 53%, Fuerza Patria arrasó en Brown👇 #Elecciones2025 https://t.co/r0EXDHghgb
— Noticias De Brown (@debrownweb) September 8, 2025