Elecciones legislativas: cómo fueron los resultados en cada localidad y cuántos brownianos votaron

Los datos son oficiales. Conocé más.

Con más de la mitad de los votos, Fuerza Patria se impuso en el territorio bonaerense por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). De esta manera, el peronismo ganó en gran parte de los municipios con una alta participación ciudadana.

¿Cómo fue en Brown?

Según resultados oficiales emitidos por el Gobierno de la Provincia, en el distrito hubo una concurrencia a las urnas del 62.91%. Es decir, votaron 307.773 de los 489.168 vecinos que estaban habilitados. En tanto, la abstención fue del 37,08%.

Sumado a ello, se desprende de las cifras que el 99,56% de las mesas ya fueron escrutadas. Esto abarca 1.387 de un total de 1.393.

Una por una

Las localidades brownianas, en tanto, tuvieron un nivel de participación alto en estas elecciones. Adrogué registró un 69.66%; Burzaco, 65.73%; Claypole, 65%; Glew, 60.81%; José Mármol, 68.49% y Longchamps, 66.33%.

Asimismo, Malvinas Argentinas, obtuvo el 64.82%; Ministro Rivadavia, 62.79%; Rafael Calzada, 64.64%; San Francisco de Asís, 64.19%; San Francisco Solano, 66.35% y San José, 66.37%.

Otro dato interesante es que el 2,86 % de los electores brownianos votó en blanco, es decir, 8.833 personas. Esto ocurre cuando entregan un sobre vacío.

En tanto, 0,07 % (234) de los sufragios resultaron impugnados. Esto sucede si el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo; está tachada, escrita o rota y no se lee el nombre y número de la agrupación política y la categoría a elegir, cuando no es la oficializada o si contiene objetos extraños.

¿Qué votó cada localidad?

Por otra parte, en las diferentes localidades brownianas, los resultados electorales diferenciados por agrupaciones políticas se definieron de la siguiente manera:

Burzaco

Fuerza Patria: 19.375 votos (50,83%)

19.375 votos (50,83%) La Libertad Avanza: 11.938 sufragios (31,32%)

11.938 sufragios (31,32%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 2.282 votos (5,98%)

: 2.282 votos (5,98%) Nuevos Aires : 1.673 sufragios (4,38%)

: 1.673 sufragios (4,38%) Somos Buenos Aires: 826 votos (2,16%)

Adrogué

La Libertad Avanza : 9.059 (46,20%)

: 9.059 (46,20%) Fuerza Patria : 6.722 (34,28%)

: 6.722 (34,28%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 1.122 (5,72%)

: 1.122 (5,72%) Nuevos Aires : 999 (5,09%)

: 999 (5,09%) Somos Buenos Aires: 738 (3,76%)

Claypole

Fuerza Patria: 12.831 (55,81%)

12.831 (55,81%) La Libertad Avanza : 5.984 (26,02%)

: 5.984 (26,02%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 1.418 (6,16%)

: 1.418 (6,16%) Nuevos Aires : 910 (3,95%)

: 910 (3,95%) Unión y Libertad: 337 (1,46%)

Glew

Fuerza Patria: 17.013 (54,61%)

17.013 (54,61%) La Libertad Avanza : 8.602 (27,61%)

: 8.602 (27,61%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 1.968 (6,31%)

1.968 (6,31%) Nuevos Aires : 1.089 (3,49%)

: 1.089 (3,49%) Somos Buenos Aires: 542 (1,73%)

José Mármol

Fuerza Patria: 12.169 (51,84%)

12.169 (51,84%) La Libertad Avanza : 6.995 (29,80%)

: 6.995 (29,80%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 1.401 (5,96%)

1.401 (5,96%) Nuevos Aires : 986 (4,20%)

: 986 (4,20%) Somos Buenos Aires: 581 (2,47%)

Longchamps

Fuerza Patria : 17.776 (54,09%)

: 17.776 (54,09%) La Libertad Avanza : 9.261 (28,18%)

: 9.261 (28,18%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 1.959 (5,96%)

: 1.959 (5,96%) Nuevos Aires :1.293 (3,93%)

:1.293 (3,93%) Somos Buenos Aires: 717 (2,18%)

Malvinas Argentinas

Fuerza Patria : 9.649 (57,03%)

: 9.649 (57,03%) La Libertad Avanza : 4.496 (26,57%)

: 4.496 (26,57%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 846 (5,00%)

: 846 (5,00%) Nuevos Aires : 665 (3,93%)

: 665 (3,93%) Somos Buenos Aires: 347 (2,05%)

Ministro Rivadavia

Fuerza Patria : 7.612 (59,62%)

: 7.612 (59,62%) La Libertad Avanza: 3.157 (24,72 %)

3.157 (24,72 %) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 640 (5,01%)

: 640 (5,01%) Nuevos Aires : 441 (3,45%)

: 441 (3,45%) Somos Buenos Aires: 172 (1,34%)

Rafael Calzada

Fuerza Patria: 21.830 (57,41%)

21.830 (57,41%) La Libertad Avanza : 9.780 (25,72%)

: 9.780 (25,72%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 9.780 (25,72%)

9.780 (25,72%) Nuevos Aires : 1.455 (3,82%)

: 1.455 (3,82%) Somos Buenos Aires: 647 (1,70%)

San Francisco De Asís

Fuerza Patria : 13.054 (58,20%)

: 13.054 (58,20%) La Libertad Avanza : 5.469 (24,38%)

: 5.469 (24,38%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 1.314 (5,85%)

: 1.314 (5,85%) Nuevos Aires: 885 (3,94%)

885 (3,94%) Somos Buenos Aires: 373 (1,66%)

San Francisco Solano

Fuerza Patria : 8.061 (59,44%)

: 8.061 (59,44%) La Libertad Avanza : 3.203 (23,61%)

: 3.203 (23,61%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 757 (5,58%)

: 757 (5,58%) Nuevos Aires: 539 (3,97%)

539 (3,97%) Unión y Libertad: 188 (1,38%)

San José

Fuerza Patria : 11.055 (58,90%)

: 11.055 (58,90%) La Libertad Avanza : 4.477 (23,85%)

: 4.477 (23,85%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 1.134 (6.04%)

: 1.134 (6.04%) Nuevos Aires : 681 (3,62%)

: 681 (3,62%) Somos Buenos Aires: 317 (1,68%)

Voto migrante en Almirante Brown

Fuerza Patria: 4.696 (58,32%)

4.696 (58,32%) La Libertad Avanza : 1.861 (23,11%)

: 1.861 (23,11%) Nuevos Aires : 295 (3,66%)

: 295 (3,66%) Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad : 283 (3,51%)

: 283 (3,51%) Unión Liberal: 178 (2,21%)

El nuevo panorama político

En Almirante Brown, Fuerza Patria, cuya lista de concejales es liderada por Paula Eichel y comandada por el intendente Mariano Cascallares, se ubicó a la cabeza. Obtuvo el 54,18% de los votos.

En segundo lugar, se posicionó La Libertad Avanza con el 28,21%. Se trata de la nómina de ediles encabezada por Ariel Vieyra. Mientras que en el tercer puesto se encuentra el Frente de Izquierda y de Trabajadores. El espacio liderado por Mónica Méndez, sacó el 5.78%.

El sorprendente vecinalismo de “Nuevos Aires”, encabezado por Federico Fuentes, se situó en cuarto lugar, con el 4%. En tanto, el frente “Somos Buenos Aires” compuesto por el radicalismo del rector de la UNAB, Pablo Domenichini, y la Coalición Cívica, obtuvo 1.96 puntos y quedó en quinto puesto.