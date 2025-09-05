Elecciones: viajar en colectivos locales será este domingo gratis en Brown

También, las provinciales son los inter jurisdiccionales. Conocé cuáles son.

Por las elecciones legislativas, Almirante Brown anunció que este domingo, 7 de septiembre, habrá transporte público gratuito en todas las líneas de colectivos locales y provinciales. Así, se busca facilitar el acceso de los vecinos para puedan concurrir a los lugares de votación.

¿Cómo será?

La medida se enmarca en la decisión de la Comuna de incorporar las líneas municipales a este beneficio y en la disposición del Ministerio de Transporte bonaerense, que estipuló que no tenga costo este servicio automotor y fluvial (la zona del Delta).

En ese contexto, los colectivos que serán gratuitos este domingo en Almirante Brown son: 501, 505, 506, 521, 510, 514 y 515. En tanto, las provinciales son los inter jurisdiccionales 263, 266, 271, 160, 318, 338, 384 y 406. Detallaron además que circularán con frecuencia de sábado.

De esta manera, buscan garantizar una buena frecuencia y la posibilidad de acercarse a los lugares de votación de manera rápida y accesible. La iniciativa se aplicará tanto este 7 de septiembre, como también el 26 de octubre en las elecciones nacionales.

"El objetivo de esta medida es facilitar la participación ciudadana y promover que todos los vecinos puedan ejercer su derecho al voto", destacó el intendente Mariano Cascallares.