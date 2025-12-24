Ellos no se divierten: ¿Cómo cuidar a los perros y gatos de los fuegos artificiales de la Fiestas?

Conocé el listado de recomendaciones realizado por un profesional.

Debido a que perciben con más nitidez los ruidos, el uso de fuegos artificiales en las Fiestas puede convertirse en un infierno para perros y gatos. Por ese motivo, necesitan mayor cuidado en estas fechas para que evitar estrés, miedos y desorientación.

¿Cómo ayudarlos?

Las campañas para evitar el uso de pirotecnia sonora incrementó en los últimos años, pero todavía muchas personas lo mantienen como una tradición. Lo que para algunos es alegría, para las mascotas no: pueden provocar que huyan sin rumbo o se lastimen.

En ese contexto, el veterinario browniano Edgardo Di Salvo, quien es un abanderado en la lucha contra el maltrato animal, habló con De Brown y realizó un listado de recomendaciones para proteger a los perros y gatos en Navidad y Año Nuevo. Estas son:

Identificación: colocar una chapita colgada al cuello con un número de contacto y el nombre.

Acompañamiento: en lo posible, pasar dichas celebraciones con ellos y estar juntos en el momento de mayor estruendo. En el caso de irse de la casa, dejar una prenda con olor de alguien de la familia para que los tenga presente.

Que elijan el ambiente: permitir al animal seleccionar dónde quiera sentirse seguro y cómodo. Generalmente, puede ser un baño o un lugar de difícil acceso.

Acondicionamiento: tratar de insonorizar el espacio en el que estarán, cerrar ventanas y correr cortinas. También, sacar elementos con los cuales pueda lastimarse.

Cuidados de viaje: si se trasladan hacia otra sitio, recomendó frenar cada dos horas para que caminen y beban agua. Asimismo, no se les debe dar comida antes de salir. En el caso de los perros, ofrecerles una cucharadita de azúcar para evitar la hipoglucemia.

Alimentación: que sea liviana durante la jornada festiva y tengan a disposición agua fresca. En tanto, no darles ningún tipo de alimento humano, en especial snacks como chocolates o pasas de uvas.

Cansancio previo: brindarles un paseo o juegos en el día los ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.

No automedicar: hablar con su veterinario de confianza al momento de querer suministrarles algún sedante.

: hablar con su al momento de querer suministrarles algún Apoyo emocional: se puede hacer una protección y seguridad con una lazada a modo de X en el cuello con dos nudos en la parte del tórax. Esto le da como una “especie de abrazo” y les posibilita estar más tranquilos.