En Adrogué, Brown buscará volver a la victoria para no perderle pisada al puntero

Recibirá hoy, sábado 21 de marzo, a Arsenal. ¿Cómo llegan?

Brown de Adrogué quiere meterse en la lucha por el campeonato y, para ello, necesita hacerse fuerte en casa para no perderle pisada al líder. Con ese objetivo, buscará volver a sumar de a tres puntos cuando reciba a Arsenal en el Lorenzo Arandilla.

En marco de la 7° fecha del torneo de la Primera B, el encuentro se llevará a cabo hoy, sábado 21 de marzo, a partir de las 14 hs. Para impartir justicia fue designado el árbitro Ariel Cruz.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor" viene de conseguir un valioso empate 0-0 ante Argentino de Merlo como visitante, encuentro en el cual no logró mostrar su mejor versión y fue superado por momentos. Por ello, trabajó en la semana apuntando a ajustar detalles y seguir creciendo como equipo.

Con este resultado, el conjunto browniano alcanzó las seis unidades y quedó a uno de la zona de Reducido y a siete del puntero Excursionistas.

Arsenal, en tanto, llega con una sonrisa al choque, ya que dio vuelta el enfrentamiento contra Armenio en la fecha pasada y se impuso 2-1 como local. Con dos triunfos, misma cantidad de igualdades y una caída, tiene ocho puntos y se mantiene a tiro de los puestos de vanguardia.