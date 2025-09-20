En Adrogué, Brown buscará volver al triunfo para no perderle pisada al puntero

Recibirá hoy, sábado 20 de septiembre, a Comunicaciones. La previa aquí.

Brown de Adrogué quiere mantenerse en la lucha por el campeonato y, para ello, necesita volver a la victoria urgentemente para no perderle pisada al líder. Con ese objetivo, buscará hacerse fuerte en casa cuando reciba a Comunicaciones en el Lorenzo Arandilla.

En marco de la 14° fecha del torneo Clausura de la Primera B, el encuentro se llevará adelante hoy, sábado 20 de septiembre, a partir de las 15 hs. El duelo será arbitrado por Ariel Cruz. La última vez que ambos clubes se cruzaron, el “Cartero” se impuso 2-0 en el Apertura.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de perder 1-0 ante Armenio, resultado que le cortó una racha de siete partidos sin derrotas (cuatro triunfos). Esta caída no le permitió subir al segundo puesto y lo alejó un poco de la cima: está 7° con 19 unidades, a cinco del líder Midland.

Más allá de hacerlo para soñar con luchar hasta el final el Clausura, el conjunto de Adrogué necesita sumar de a tres para afianzarse en zona de Reducido. Por el momento, se ubica en la última plaza de clasificación, tres puntos por encima de su inmediato perseguidor.

Comunicaciones, por su parte, cayó 3-1 con Argentino de Merlo en la pasada fecha y frenó su buen momento: encadenaba tres victorias en cuatro partidos. Así, viene encontrando un mejor funcionamiento tras un comienzo irregular del segundo semestre. Tiene 16 puntos y está 13° en la tabla.