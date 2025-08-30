En Burzaco, San Martín intentará volver a la victoria y alejarse del fondo

Recibirá hoy, sábado 30 de agosto, a Argentino de Merlo. ¿A qué hora?

Tras la caída como visitante, San Martín volverá a presentarse en Burzaco con la necesidad de conseguir un triunfo que lo aleje de la zona de descenso. En ese marco, recibirá a Argentino de Merlo por la 11° fecha del torneo Clausura de la Primera B.

El encuentro se disputará hoy, sábado 30 de agosto, a partir de las 15:30 hs. El árbitro Adrián Núñez fue designado para impartir en el estadio Francisco Boga. La última vez que estos equipos se midieron fue en el Apertura y “La Academia” se impuso 2-0.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Burzaco venía de una racha de tres duelos sin conocer la derrota (dos victorias y un empate), pero se terminó en la fecha pasada luego de perder 2-1 frente a Argentino de Quilmes. Ahora, deberá dar vuelta rápidamente de página y volver a sumar ante su público.

El “Azul” acumula 35 puntos en la tabla anual, cinco por encima de la zona de descenso. Debido a que Sacachispas, anteúltimo en la general y por ahora bajando a la Primera C, ya disputó su encuentro de la 11° jornada del torneo, ganar le podría dar un buen margen para comenzar a olvidarse de la zona baja.

Argentino de Merlo, por su parte, está en la lucha por meterse en el Reducido: tiene 45 unidades y está sexto en la temporada, en una de las plazas para luchar por el segundo ascenso. Viene de empatar 1-1 con Sacachispas.