En defensa propia, un policía mató a un delincuente en la plaza de Burzaco

Tenía 22 años y estaba involucrado en entraderas en toda la Región. Capturaron a su cómplice. La información.

Tras una intensa persecución, un delincuente de 22 años murió baleado por un policía en Burzaco. Estaba implicado en entraderas en la Región. Asimismo, una mujer, que sería su cómplice, quedó detenida.

¿Qué pasó?

Todo comenzó durante el pasado fin de semana, en las cercanías de la Rotonda Los Pinos, en cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Monteverde. Allí, integrantes del Comando Patrulla iniciaron un seguimiento a los ocupantes de un auto VW Virtus. Debido a que el rodado participó de varios asaltos a viviendas.

Según trascendió, los ladrones cesaron la marcha recién frente a la plaza Manuel Belgrano, ubicada en el centro de Burzaco. Fue allí que los oficiales aprehendieron a una joven de 20 años que se encontraba en el interior del vehículo; mientras que el otro delincuente bajó y trató de esconderse en el espacio público.

En este escenario, uno de los efectivos, de 42 años, lo persiguió y le disparó cuando el agresor lo apuntó con un arma. A pesar de las heridas, huyó y se escondió en un club de fútbol situado en 25 de Mayo y Humberto Primo, lugar donde finalmente fue detenido.

Presentaba un disparo en el estómago. Fue trasladado de urgencia al hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

La causa

Intervino la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales de la jurisdicción. Fue caratulada como “Robo agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, y homicidio”. Hasta el momento, se asegura que el oficial involucrado actuó en legítima defensa.