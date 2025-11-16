Lun, 17/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2513
POLÍTICA
domingo 16 de noviembre de 2025

En el 8° aniversario de su hundimiento, renovaron el monumento a los héroes del ARA San Juan


El mismo está emplazado en el Paseo de la estación de Rafael Calzada. Los detalles.

Almirante Brown realizó una intervención integral en el monumento en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan y a los héroes de Malvinas. Se llevó adelante en marco del octavo aniversario del hundimiento del submarino de la Armada Argentina.

¿Cómo fue?

La Comuna renovó y potenció las luminarias en la zona donde está emplazado en el Paseo de la estación de Rafael Calzada. Los trabajos incluyeron la instalación de nuevos artefactos con mayor potencia y el recambio de cableado de los existentes.

También, hizo mejoras de parquización que permiten realzar el entorno, generar un espacio más ordenado y accesible. En esa línea, fortalecer el carácter de paseo público que los vecinos utilizan cotidianamente.

El intendente Mariano Cascallares destacó la “importancia de mantener vivo el homenaje permanente a los tripulantes”. Además, recordó que el monumento lo realizó el escultor Maestro Oscar Rivera y representa la figura del submarino emergiendo al mar de la memoria.

“En Almirante Brown, honramos a nuestros héroes del ARA San Juan con memoria activa. Cada mejora en este espacio reafirma nuestro compromiso de no olvidar su entrega y su rol en la defensa de la soberanía nacional. Ellos son custodios de la  Soberanía Nacional en el Mar Argentino", afirmó el jefe comunal.

