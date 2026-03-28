En el debut de Vivaldo, Brown quiere volver al triunfo ante el puntero

El “Tricolor” visitará hoy, sábado 28 de marzo, a Excursionistas. La previa aquí.

Tras el mal comienzo de temporada y la renuncia de Pablo Nieva, Brown de Adrogué buscará reencontrarse con la victoria para no alejarse de la lucha por los ascensos. En esa línea, tendrá una dura prueba ante el líder del torneo en el debut de Jorge Vivaldo como entrenador.

Por la 8° fecha de la Primera B, el conjunto browniano visitará hoy, sábado 28 de marzo, a Excursionistas en el Bajo Belgrano. El encuentro se llevará adelante desde las 20 hs y estará arbitrado por Ignacio Cuicchi.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de sufrir una dura derrota 4-0 ante Arsenal en el Lorenzo Arandilla. Esta goleada significó el final del paso de Nieva por Adrogué, donde acumuló una victoria, tres empates y dos caídas. Esto se traduce en seis unidades, que lo dejan 17° de 22 puestos.

Brown se movió rápido y acordó con Vivaldo, quien volvió al club después de casi un año y medio. Si bien en su primera etapa cambió la cara del equipo y cosechó más puntos en la Primera Nacional de los que tenía hasta su llegada, no alcanzó para mantener la categoría.

Pese a contar con el apoyo de la hinchada y la dirigencia, decidió no continuar y se marchó a dirigir en Perú. Ahora, se sienta nuevamente en el banco de suplentes tricolor con la misión de enderezar el barco.

En su debut, tendrá una complicada prueba frente a Excursionistas, el puntero e invicto en el campeonato. Con cinco triunfos y un empate, acumula 16 puntos. Viene de derrotar 2-0 a Armenio como visitante.