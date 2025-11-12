Mié, 12/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2508
POLÍTICA
miércoles 12 de noviembre de 2025

En marzo arrancan las clases en el nuevo edificio del Instituto de Formación Docente N° 41


 El intendente Mariano Cascallares supervisó los trabajos de esta segunda etapa. La información.   

En marzo de 2026 comenzarán las clases en el nuevo edificio de aulas del Instituto de Formación Docente N° 41. La obra en marcha ya supera el 70% de avance. Así lo adelantaron oficialmente. 

 

¿Cómo será?

El establecimiento se ubica en el barrio Vattuone, a metros de la avenida Espora. La obra se realiza con recursos propios de la Comuna y se está completando su segunda etapa. El intendente Mariano Cascallares supervisó los trabajos.

La nueva construcción, desarrollada en planta baja, primer y segundo piso, contará con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio y una biblioteca. Además de dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios. En total, la superficie será de 1.800 metros cuadrados, con 603 metros cubiertos por planta.

El edificio se suma al primero, inaugurado en marzo de 2021 en el predio de las calles Saavedra y Colombres. La obra marcó un hito para el distrito al otorgarle por primera vez al instituto un espacio propio.

Educación de calidad

Una vez finalizados todos los trabajos, el ISFD N° 41 contará con dos sedes modernas, sustentables y totalmente equipadas para el dictado de sus nueve profesorados. Estos son Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Matemática y Filosofía, varias de las cuales aún se dictan provisoriamente en el Nacional de Adrogué.

“Estamos avanzando con una ampliación muy importante en una institución emblemática que durante décadas funcionó sin edificio propio y que pudimos concretar hace unos años. Hoy seguimos invirtiendo en educación pública con un edificio que incorporará más aulas y servicios”, subrayó Cascallares.

