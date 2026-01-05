En medio de una multitud, los Reyes Magos arribaron a Burzaco

Fue el domingo. Recorrieron diferentes puntos de la localidad para encontrarse con los chicos que asistieron a saludarlos. Conocé más.

Gran cantidad de familias acompañaron a los Reyes Magos en la caravana que se realizó ayer, domingo 4, en Burzaco. Allí, los más pequeños entregaron sus cartitas y recibieron golosinas.

¿Cómo fue?

El evento comenzó a de las 17.30 hs en la delegación de la localidad, ubicada en Roca y 9 de Julio. Continuó por España, Yrigoyen y Asamblea, avanzando luego por Prieto hasta la Plaza Mastrangelo. En el lugar, Melchor, Gaspar y Baltazar recibieron las muestras de cariño de los niños.

Más tarde, la caravana retomó por Asamblea, Alsina, Roca y Quintana hasta llegar a la plaza Manuel Belgrano, donde se realizó una segunda parada entre las 20.30 y las 22 hs. En ese punto se dispusieron food trucks y propuestas gastronómicas para acompañar la jornada.

En paralelo a la celebración, la calle principal E. de Burzaco fue peatonal hasta la intersección con Roca. Esto facilitó la circulación y el disfrute de las familias que asistieron en forma masiva.

“Nos alegra que Melchor, Gaspar y Baltazar hayan vuelto a recorrer las calles de nuestro distrito, llevando alegría a los chicos y compartiendo un momento de ilusión y encuentro. Es una hermosa tradición que nos permitió volver a encontrarnos con las familias”, destacó Mariano Cascallares.