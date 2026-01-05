Los Reyes Magos siguen recorriendo Brown: ¿Dónde estarán en los próximos días?

Melchor, Gaspar y Baltazar visitarán Rafael Calzada, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas, San José, Solano y Claypole. Los detalles.

Luego de la caravana principal que se realizó en Burzaco, los Reyes Magos visitarán otras localidades en coordinación con distintas instituciones. En cada uno de los lugares, recibirán las cartitas de los más pequeños y compartirán momentos de alegría e ilusión con las familias.

¿Dónde estarán?

Según informaron desde la Comuna. Los puntos serán:

Rafael Calzada

Este lunes, 5 de enero, el recorrido comenzará a las 18.30 hs desde la intersección de San Martín y Mendoza. Seguirá por San Martín pasando por el arco hasta Melide, continuará por Murature, Ferré, San Martín, 20 de Septiembre, Colón y llegará a la plaza 25 de Mayo.

Finalmente, regresará por Rivadavia hasta Altamira, donde en la Cámara de Comercio se recibirán las cartitas y se podrán sacar fotos con los Reyes. Los vecinos que lo deseen tendrán la posibilidad de sumarse con su auto y formar parte de la caravana.

Glew

Este lunes desde las 18 hs, Melchor, Gaspar y Baltazar realizarán una recorrida por la calle Arias desde Olivera hasta Cané.

Longchamps

Los Reyes visitarán este lunes, a partir de las 18 hs, Los Frutales (Francia y Don Pelayo). En tanto, mañana, martes 6, a partir de las 17 hs, estarán en la Cámara de Comercio (Burgwardt y Buenos Aires).

Malvinas Argentinas

Las actividades se desarrollarán hoy, a las 17.30 hs, en plaza Ona (Rodríguez Peña entre Larrea y Macedonio Rodríguez); a las 18 en Los Gauchitos (Luis María Drago 731) y a las 18.30 en el Centro Juvenil Matías Lucey (Madariaga y Combatientes de Malvinas).

Además, el sábado 10 de enero habrá un recorrido especial por Portugal 2002 entre Florida y Pintos, también a las 18 hs.

San José

Este lunes, a las 18 hs, la caravana llegará al Club Leones de San José (Jujuy 550).

San Francisco Solano

Los Reyes dirán presente hoy, a las 17.30 hs, en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, en la Capilla Santa Isabel y en las plazas 13 de Julio, San Agustín, Guadalupe y San Cayetano. Además, en el comedor Las Tunas.

Claypole

Los Reyes también visitarán la localidad este lunes. Será a las 16 hs en la delegación; a las 17 hs en la plaza Vicente Re, y a las 18 hs realizarán una recorrida por el centro comercial y el circuito de la estación de Claypole.