En medio de una persecución, un patrullero terminó incrustado contra una casa

Fue en Ministro Rivadavia. Hay dos policías heridos. Toda la información.

Producto de una intensa persecución, dos efectivos policiales sufrieron lesiones al chocar el móvil en el que circulaban contra un poste y luego incrustarse en el frente de una vivienda. Todo ocurrió en Ministro Rivadavia.

¿Cómo fue?

El hecho se produjo este lunes, 26 de enero, en el cruce de las calles Orígone y Saavedra. A raíz del fuerte impacto, asistieron de inmediato a los oficiales y los trasladaron a un centro asistencial para un mayor control.

En el lugar, se desplegó un operativo de auxilio y prevención. Estuvo encabezado por Bomberos Voluntarios Almirante Brown y profesionales del servicio de ambulancias municipal. Además, efectivos policiales colaboraron en las tareas de apoyo.