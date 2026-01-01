Enero llega con nuevas subas: ¿Cuáles son los aumentos ya confirmados?

Conocé uno por uno los rubros que incrementarán sus valores.

El 2026 comienza con una serie de aumentos en servicios esenciales que impactarán de lleno en los bolsillos de los vecinos. Transporte público, prepagas y alquileres, son algunos de los sectores que se verán afectados.

Los nuevos cuadros tarifarios

Transporte público

Sufrirá incremento en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. Los valores quedarán de la siguiente manera:

En el territorio bonaerense, los colectivos aumentarán 4,5% a partir del 1° de enero:

Entre 0 y 3 km: pasará de $655,61 a $685,11

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

De 6 a 12 km: de $786,61 a $822

De 12 a 27 km: $880,86

En tanto, en la Ciudad, el boleto subirá 4,4%.

El boleto mínimo: pasa de $593,27 a $619,37

De 3 a 6 km: $690.

De 6 a 12 km: $743,15.

De 12 a 27 km: $796,34.

Alquileres

Los contratos que rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un alza del 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El ajuste en diciembre fue del 28,67%; en noviembre, del 38%; en octubre, del 46,1% y en septiembre, del 50,3%.

Prepagas

Los aumentos de las cuotas alcanzarán entre 2,2% y 2,9% en enero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Los afiliados podrán consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La misma permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

VTV

Las tarifas en la Provincia treparán 21,8% desde el 16 de enero. El costo básico del servicio pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

En tanto a los valores para la renovación de la VTV serán:

Motos: $38.801,03

Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65

Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33

Cable y telefonía

Las empresas ya anticiparon a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo ajuste. Las subas oscilarán entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.