Ofrecen guardapolvos, útiles y mochilas a precios bajos en Burzaco

Se trata del programa "Vuelta al cole, lanzado en Tienda Brown. También hay loncheras, cartucheras y botellas de agua. ¿Dónde y en qué horarios funciona?

Con el foco en acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, Almirante Brown lanzó “Vuelta al Cole”. Se trata de un programa de comercialización de útiles, guardapolvos y productos escolares a precios accesibles en la Tienda Brown de Burzaco.

Sobre la iniciativa

Es impulsada a través del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), en el marco del plan “Hecho en Brown”. Ofrece alternativas de calidad a bajo costo, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo de emprendedores locales.

El espacio funciona en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en Cruz del Sur 1200. Abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 17 hs, y los sábados, de 9 a 13. Allí se pueden encontrar guardapolvos, útiles, mochilas, loncheras, cartucheras, botellas de agua y artículos para el cabello, entre otros.

Apostando a más

Desde el Municipio remarcaron que este modelo de comercialización directa, sin intermediarios, permite ofrecer productos a precios accesibles, al tiempo que potencia el desarrollo local.

En este sentido, se brinda a los emprendedores capacitación, acompañamiento técnico, entrega de insumos y acceso gratuito a un espacio de venta. También microcréditos destinados a hacer crecer sus proyectos productivos.

“Cada compra en Tienda Brown no solo implica elegir un producto, sino también acompañar y fortalecer el trabajo local, una iniciativa que continúa creciendo gracias a la tarea conjunta entre el Municipio y la comunidad”, destacó Mariano Cascallares.