Entregaron trofeos a jóvenes y clubes que participaron de la Liga Municipal de Fútbol 5

El multitudinario acto tuvo lugar en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. La información.

Almirante Brown llevó adelante la entrega de trofeos y medallas a 1.411 jugadores y a distintas instituciones. Se trató de los participantes en el torneo de la Liga Municipal de Fútbol 5 categoría infantil.

¿Cómo fue?

El acto se realizó en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. Lo encabezó el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quien estuvo acompañado por el titular del Instituto Municipal de Deporte, Mauricio Gómez; el director general de Deporte, Juan Crupi; y la coordinadora de Clubes de Barrio, Maura González.

Durante la jornada, dieron trofeos a los clubes participantes en cada una de las siete categorías. Los premiados con la copa Bronce fueron Malvinas Argentinas, Estrella Argentina, Primera Junta, Defensores de Glew Dorado, Lomas de Burzaco, Independiente de Almirante Brown y Sociedad Italiana.

En la categoría Plata, en tanto, recibieron premios San Martín, Defensores de Glew Negro, Acción y Progreso, 09 de Julio Almafuerte, La Espiga, Libertad Don Orione y 12 de Octubre.

Por último, los clubes que se llevaron la copa Oro fueron C.A. Colegiales, Juniors Don Orione, 02 de Enero, La Cumbre, 15 de Enero, Gorriti y Ministro Rivadavia.

En esa línea, Mariano Cascallares destacó el “compromiso y acompañamiento” del Municipio hacia la “promoción” del deporte infantil y el “desarrollo de cada vez más espacios de participación para las juventudes”.