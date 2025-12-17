Más de 200 vecinos firmaron la escritura de su casa en Brown

Participó el intendente interino, Juan Fabiani. “Seguimos avanzando para cumplir el sueño de la casa propia”, remarcó Mariano Cascallares al respecto. Todos los detalles.

Almirante Brown realizó un nuevo acto de escrituración social en Adrogué. En esta oportunidad, fueron beneficiadas 213 familias de ocho localidades del distrito.

La ceremonia

Se realizó en la Casa de la Cultura. Participaron el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

Durante el encuentro se llevó a cabo la firma de 73 escrituras del Instituto de la Vivienda, 50 de la Ley 10.830, 40 del Instituto de la Vivienda, 34 de la Ley 24.320 "Proscripción Adquisitiva" y 16 de la Provincia de Buenos Aires - Inmuebles Fiscales.

Además, antes del acto protocolar, se suscribieron 34 prescripciones de los loteos Plaza Lourdes, Camino de Sirga (ex barrio El Trébol), Barrio El Cerrito de Claypole y Villa Laura de San Francisco Solano. También 9 escrituras correspondientes a Betharran, El Progreso, La Cumbre y una Productora Rural.

“Gracias al trabajo conjunto con la Escribanía General de la Provincia seguimos avanzando para cumplir el sueño de la casa propia. Siempre con la premisa de seguir mejorándole la calidad de vida a nuestros queridos brownianos”, remarcó Mariano Cascallares.

El acto reunió a vecinos de distintas localidades, incluyendo Barrio Betharran, Las Brisas y La Antena de Malvinas Argentinas; Las Casitas, El Progreso y Santa Ana de Glew; 14 de Noviembre, 2 de Abril y San Javier de Rafael Calzada.

Sumado a Don Orione de San Francisco de Asís; San Ramón y Santa María de San José; Altos del Castillo y Productora Rural de Ministro Rivadavia; La Cumbre de Burzaco; y Casitas Blancas y loteo Lilas Land de Longchamps.

Estuvieron presentes también la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, Natalia Navas; el secretario de Gobierno, Leonardo Herrera; la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri; y los delegados de Burzaco, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San Francisco de Asís y San José.