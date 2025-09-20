Este sábado, llega una nueva tarde de juegos de mesa en Adrogué

La entrada es gratuita. Habrá propuestas de estrategia, habilidad, reacción e improvisación, con perfiles clásicos y modernos. Conocé más.

Pese al pronóstico de lluvias, Adrogué se prepara para vivir una nueva tarde de juegos de mesa. En esta oportunidad, se incluirá una amplia ludoteca para todas las edades y gustos.

¿Cómo será?

Se llevará adelante este sábado, 20 de septiembre, a partir de las 16hs. Como es habitual, tendrá de escenario a la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974. De la actividad, podrán participar niños desde los 8 años, en compañía de adultos.

Según indicaron, los vecinos encontrarán propuestas de estrategia, habilidad, reacción, improvisación, clásicos y modernos. Serán competitivos o cooperativos. En caso de concurrir solos, se sumará a algunos de los grupos ya armados para poder comenzar con la partida.

“El juego de mesa habilita ámbitos de encuentro intergeneracional, formas de ocio alternativo o simplemente un modo original de conocerse y socializar entre pares”, explicaron desde la entidad.