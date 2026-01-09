Este sábado, realizarán castraciones gratuitas en Burzaco

Habrá un cupo de 50 intervenciones. La atención será por orden de llegada. ¿Dónde y en qué horario?

En un nuevo operativo itinerante, se llevará adelante una jornada especial de castración gratuita para perros y gatos. Será este sábado, 10 de enero, en el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco.

La actividad

Se desarrollará en la sede ubicada en Martín Fierro 33, esquina avenida Monteverde. Los vecinos deberán presentarse con su mascota y DNI, desde las 7.30 hs. La atención será por orden de llegada y habrá un cupo previsto de 50 intervenciones.

Los animales deberán concurrir con un ayuno previo de 12 hs, tanto de sólidos como de líquidos. En el caso de los felinos, deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red (tipo cebolla) o en transportadora. Además, se solicita llevar una manta por cada uno.

Según informaron, se podrán esterilizar a las mascotas a partir de los cinco meses y también hembras que se encuentren en celo o preñadas. “En este 2026, seguiremos adelante con este importante servicio de castraciones gratuitas itinerantes. El objetivo es fortalecer y potenciar las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos”, indicó al respecto Mariano Cascallares.