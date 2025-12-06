Expo Feria, Castelforte y cine bajo las estrellas: ¿Qué propuestas habrá este finde en Brown?

Conocé la grilla completa.

Llega el último fin de semana largo del año y Almirante Brown está listo para vivirlo a lo grande. Para aprovechar los días soleados, ofrecerá a los vecinos una agenda cultural repleta de actividades gratuitas para disfrutar con amigos o en familia en distintos puntos del distrito.

¿Cuáles son?

Paseo de compras:

Feria de productores: se llevará adelante este sábado, 6 de diciembre , en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). Entre las 10 y las 16 hs, habrá frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, panadería y más .

se llevará adelante este , en la de (Juan B. Justo 1000). Entre las habrá . Encuentro de emprendedores y gastronomía: desembarcó el viernes y permanecerá hasta el lunes 8 en el Polideportivo de la estación de Rafael Calzada. Todas las jornadas serán de 11 a 24 hs. Además de los puestos y las alternativas de comida, habrá juegos para toda la familia.

Actividades

Sábado 6:

Expo Feria : la iniciativa se desarrollará, de 10 a 20 hs , en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia . Tendrá una amplia variedad de propuestas, como feria de productores y artesanos , circuito de viveros , stands instituciones , charlas y talleres y shows musicales .

: la iniciativa se desarrollará, de , en la . Tendrá una amplia variedad de propuestas, como , , , y . Visita a Castelforte : el castillo de Adrogué , ubicado en Rosales 1521, abrirá sus puertas por última vez en el año. Desde las 16 hs , quienes asistan podrán recorrer sus túneles y museo . El ingreso es por orden de llegada . La actividad tendrá un bono contribución de $5000 por persona, el cual se destinará al sostenimiento del lugar.

: el , ubicado en Rosales 1521, abrirá sus puertas por en el año. Desde las , quienes asistan podrán recorrer sus . El ingreso es por . La actividad tendrá un de por persona, el cual se destinará al sostenimiento del lugar. Café literario : con “ fin de ciclo ” como disparador para sumergirse en la lectura compartida, la propuesta se realizará por primera vez fuera de la Biblioteca. Será a las 17 hs, en el Parque Ramón Carrillo de Adrogué (Presidente Perón y Erezcano).

: con “ ” como para sumergirse en la lectura compartida, la propuesta se realizará por primera vez fuera de la Biblioteca. Será a las 17 hs, en el de (Presidente Perón y Erezcano). Muestra anual de talleres : los amantes del arte podrán disfrutar de una actividad imperdible en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia (Motti de Muesca 394). De 18 a 21 hs , los distintos talleres compartirán sus trabajos y producciones de todo el año.

: los podrán disfrutar de una en la (Motti de Muesca 394). De , los distintos talleres compartirán sus de todo el año. Día Nacional del Gaucho: se celebrará hoy, a partir de las 20 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué. Se proyectará el documental “Identidades – Herencia del Viento”, además de que se presentarán Miguel May, Jorge Berón y Gustavo Catrigüal y la pareja de danza Erneta – Gómez.

Domingo:

Expo Feria : la iniciativa continuará con su segunda y última jornada en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia . También de 10 a 20 hs , habrá feria de productores y artesanos, circuito de viveros, stands instituciones, charlas y talleres y shows musicales.

: la iniciativa continuará con su segunda y última jornada en la de . También de , habrá Rol : la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974) vivirá una nueva propuesta lúdica cargada de emoción, aventura e imaginación. Está orientada a jóvenes y adultos a partir de los 13 años . Los interesados deberán anotarse aquí .

: la (La Rosa 974) vivirá una nueva cargada de emoción, aventura e imaginación. Está orientada a jóvenes y adultos . Los interesados deberán anotarse . Muestra de realización en Cine Documental : los proyectos finales realizados en el año se presentarán en la Casa de la Cultura de Adrogué . Será a las 16 hs.

: los realizados en el año se presentarán en la . Será a las Cine bajo las estrellas : como sucedió durante toda la semana, se mostrarán diversos documentales y cortometrajes en el Parque Carrillo de Adrogué (Presidente Perón y Erezcano). Desde las 20 h s, esta jornada se proyectarán “ Crimen ” y “ Norma también ”.

: como sucedió durante toda la semana, se mostrarán diversos en el (Presidente Perón y Erezcano). Desde las s, esta jornada se proyectarán “ ” y “ ”. Concierto de fin de año: la Orquesta de Cámara de Almirante Brown, bajo la dirección de Pablo Agri, dará un show especial para despedir el 2025. Tendrá como escenario al salón Soldi de la Casa de la Cultura de Adrogué. La función comenzará a las 20 hs.