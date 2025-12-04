La feria "Creadoras" llega con una edición especial de Navidad en Burzaco

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano.Ofrecerá propuestas únicas para elegir los regalos del arbolito. ¿Cuándo será?

Se acerca fin de año y es momento de pensar en los regalos de Navidad. Una de las mejores alternativas para conseguirlos es “Creadoras”, la feria de emprendedoras realizará una edición navideña en Burzaco con una variada oferta de productos a precios accesibles.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Será el jueves, 18 de diciembre, de 11 a 18 hs. Como sucede desde hace varios años, tendrá lugar en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en Eugenio de Burzaco y Amenedo, a pocas cuadras de la estación ferroviaria.

Los más de 300 puestos estarán listos para ofrecer un amplio abanico de alternativas para conseguir el regalo ideal. En esa línea, los vecinos encontrarán artículos como artesanías, cuadros, juguetes, indumentaria, plantas, bijouterie, velas y muchas más propuestas.

“Vení a disfrutar una edición llena de creatividad, magia y proyectos únicos. Apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, afirmaron desde Compromiso Ciudadano.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen exponer y mostrar sus productos, podrán sumar su puesto a la feria de emprendedoras. Para ello, tendrán que inscribirse vía WhatsApp al 11-5044-2625.

“Si sos emprendedora/or, esta es tu oportunidad para mostrar tu talento, vender tus productos y conectar con muchas más personas en una jornada llena de espíritu navideño y creatividad", sentenciaron desde la entidad browniana.