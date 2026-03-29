Fabiani y Eichel se reunieron con autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad

Analizaron el mapa del calor y avanzaron con la idea de seguir optimizando recursos para prevenir el delito. Los detalles.

Una reunión clave se desarrolló en los últimos días en el Centro de Operaciones Municipal (COM). Según detallaron desde la Comuna, el objetivo de la cita fue de continuar profundizando las herramientas de prevención en el distrito.

¿De qué se trató?

El intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, encabezaron el encuentro. Estuvieron presentes autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad bonaerense

En este marco, se analizó el mapa del calor y se avanzó con la idea de seguir optimizando recursos. Algunos de ellos son las alarmas, los tótems, las cámaras de monitoreo y el sistema de luminarias LED; además de la aplicación Brown Previene.

“Seguimos en Almirante Brown trabajando fuertemente por la prevención, siempre con la premisa de que nuestros vecinos vivan más tranquilos”, sostuvo al respecto Mariano Cascallares.

En números

El distrito cuenta con 710 alarmas instaladas en distintas localidades. Resaltaron que el objetivo es superar las 800 durante este año, alcanzando prácticamente la totalidad del territorio. A eso se suma la app Brown Previene que ya fue descargada por más de 60.000 personas y la constante renovación de luminarias con tecnología LED.

Asimismo, en el distrito hay un moderno sistema integral de prevención compuesto por más de 2.100 cámaras de monitoreo, 221 paradas y puntos seguros conectados al COM. También un sistema de anillo digital con más de 106 lectoras de patentes, que procesan alrededor de un millón de dominios por día.

“Este es un espacio de trabajo articulado que nos permite fortalecer la planificación estratégica, optimizar recursos y mejorar las acciones de prevención y respuesta ante el delito”, subrayó Fabiani.

De la reunión también participaron el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, y el subsecretario del área, Enzo López.