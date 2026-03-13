Reconocieron a mujeres de las fuerzas de seguridad local

La jornada de distinciones contó con la presencia de Mariano Cascallares, el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. Los detalles.

En marco del Mes de la Mujer, Almirante Brown reconoció a representantes femeninas de las distintas fuerzas de seguridad que cumplen funciones en el distrito. Cada una recibió un diploma y un presente como un gesto simbólico de agradecimiento por su dedicación y compromiso.

¿Cómo fue?

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, se realizó en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco. Contó con la presencia de Mariano Cascallares, el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

El objetivo de la distinción fue destacar el compromiso, la vocación de servicio y el importante rol que desempeñan las mujeres en las tareas de prevención, cuidado y protección de la comunidad.

En esa línea, reconocieron en el encuentro a las integrantes de las distintas fuerzas que desarrollan su labor en el territorio de Almirante Brown. De esta forma, contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y al acompañamiento de los vecinos.

Las representantes distinguidas fueron Marina Soledad Miño, segunda jefa de la UPPL; Ivanna Soledad Domínguez, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia; Marcela del Carmen Sánchez, segunda jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia; y Patricia Soledad Medina, segunda jefa de la Comisaría 1ª.

También, Silvia Álvarez Farías, segunda jefa de la Comisaría 2ª; Carolina Alejandra Pompei, jefa de la Comisaría 3ª; Marisel Cabrera, segunda jefa de la Comisaría 4ª; Erica Lorena Barboza, jefa de la Comisaría 5ª; y Elena Beatriz Gómez, segunda jefa de la Comisaría 5ª.

Asimismo, participaron Flavia Denise Aguirre, segunda jefa de la Comisaría 7ª; Daniela Alejandra Vargas, segunda jefa de la Comisaría 8ª; Bárbara Noemí Antonelli, jefa de la Comisaría 9ª; Mariel Marisa Garellio, segunda jefa de la Comisaría 9ª; Carla Gómez, jefa de la Base Operativa FBA; la suboficial mayor María Soledad Ybañez; la cabo Tiziana Valentina Navarro Arce; y las bomberas Mía Abril Gómez y Johanna Graciela Pilar Arrieta.

“En el Mes de la Mujer, quisimos reconocer y agradecer el compromiso, la vocación de servicio y el trabajo cotidiano que realizan las mujeres de nuestras Fuerzas de Seguridad, que con profesionalismo y dedicación cuidan a los vecinos de Almirante Brown”, sostuvo Cascallares.

La actividad formó parte de la agenda de propuestas impulsadas desde la Comuna durante marzo para visibilizar el trabajo, la dedicación y el aporte de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social e institucional.

¿Quiénes estuvieron?

También dijeron presente el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti; el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Enzo López; y la presidenta del Consejo de Mujeres, Cristina Vilotta.