Falleció "Angelita", una de las fundadoras de la panadería Bariloche de Burzaco

Tenía 90 años. Conocé su historia.

El sector panadero y gastronómico de Almirante Brown está de luto. Se debe a que se confirmó en las últimas horas el fallecimiento de “Angelita” Mascaro, una de las fundadoras de la panadería Bariloche de Burzaco.

La despedida

La browniana había cumplido recientemente 90 años. La triste noticia fue anunciada por el Centro Industriales Panaderos locales (CIPAB). En ese contexto, distintas personas que la conocieron despidieron a esta histórica vecina de la localidad.

“La comisión directiva lamenta profundamente la pérdida de Angelita. Esposa, madre, abuela panadera. Siempre junto a su esposo José Mascaro y su hijo, nuestro amigo y colega, Lito”, afirmaron desde la entidad.

Asimismo, Mario Fuentes, presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, también se expresó al respecto: “Lamentamos la pérdida de una reconocida vecina y emblemática comerciante de Almirante Brown. Deja un legado de ejemplo para las nuevas generaciones. Saludamos a su familia y seres queridos”.

Su historia

José Mascaro emigró de Italia con dirección a Argentina y rápidamente consiguió empleo en una confitería de Lanús. Allí, fue sumando conocimientos hasta dar el salto a su primer local propio: "La Sirena".

Ya con una familia conformada junto a “Angelita”, compraron una confitería en Santa Teresita entre 1963 y 1964. Sin embargo, volvieron a la Región cuando salió la posibilidad de adquirir con un fondo de comercio de una panadería en Domínico.

Luego de unos varios años en el nuevo comercio y después pasar a otro similar en Lanús, los Mascaro se convirtieron en dueños dos comercios en Lomas de Zamora. Las consecuencias del Rodrigazo hicieron imposible mantenerlos y se deshicieron de los locales.

Pese a esta situación, José y Angelita no abandonaron el rubro. Por medio de una inmobiliaria, compraron una propiedad sobre la calle Mitre de Burzaco y abrieron las puertas de “Bariloche”, en 1977.

“Lito”, uno de los hijos de la pareja, se hizo cargo por completo del local tras el fallecimiento de su padre en 2009. Tres años después, en 2022, una de las panaderías más emblemáticas de Burzaco dio un salto de calidad y se mudó a Eugenio de Burzaco 641.