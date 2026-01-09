Falleció el dueño de la fábrica de pastas "La espiga de Oro" de Calzada

Se trata de David Ferreira Dos Passos. Tenía 93 años. Vecinos, clientes y allegados lo despidieron en redes sociales. Conocé más.

Gran dolor transita por estos momentos Rafael Calzada. Se debe al fallecimiento de David Ferreira Dos Passos, dueño de "La espiga de Oro", histórica fábrica de pastas de la localidad y paso obligado para quienes deseen disfrutar de productos de calidad.

Falleció este martes, 6 de enero, a los 93 años. Era propietario del local ubicado en Colón 3290. Considerado un hombre de trabajo y “pocas palabras”, supo ganarse en corazón de cada uno de sus clientes.

Su historia

Nació en Portugal en 1933, en una familia de bajos recursos que cobijó a once hermanos. “Ellos tenían unos tíos acá y mandaron a avisar que venga un sobrino. Mi papá levantó la mano y dijo: 'voy yo '”, relató Jorge, uno de los hijos de David, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Tras esa decisión, el comerciante viajó en barco a los 15 años, sin saber el idioma ni haber salido jamás de su lugar de origen. “Cuando llegó a la Argentina, se fue a vivir con ellos que no tenían hijos. Acá empezó a trabajar en una empresa textil en Pompeya. Ahí conoce a uno de mis tíos, quien le presentó a mi mamá”, recordó.

Ya juntos con Antonia, dejó su empleo y arrancó una nueva etapa laboral en la fábrica de pastas browniana, comercio comandado en ese entonces por su suegro. “Tuvo una vida de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Siempre levantando el negocio y laburando a full hasta que no pudieron hacerlo más”, confió.

David fue papá de tres hijos, tocaba el acordeón y formó parte de una banda de música. Disfrutaba del contacto con la naturaleza, los pájaros y las plantas. “Tuvo una muy buena vida”, reconoció Jorge.

Despedida

La triste noticia circuló rápidamente por redes sociales. “Fuerza a la familia. Será recordado por siempre y por quienes de muy chicos, acompañados por abuelos o padres, fuimos a comprar las deliciosas pastas”, “Toda una historia de vida, reconocido en Calzada y alrededores”, fueron algunos de los mensajes.

En tanto, Mario Fuentes, presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, expresó: "Despedimos a don David, destacado vecino y comerciante de Rafael Calzada y Almirante Brown. Su gran historia de vida, reconocido trabajo y sus valores deben ser un ejemplo para la comunidad y un orgullo para sus seres queridos. Lo recordaremos siempre con respeto y afecto".

Sumando a ello, más clientes se volcaron a las redes sociales para despedirlo. “Les abrió el camino del trabajo a sus hijos, nietos y quizás bisnietos. Gente de antes y de grandes valores”, “QEPD, se están yendo los mejores” y “Descansa en paz”, indicaron.