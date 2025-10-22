Falleció Emilio Fuertes, histórico dirigente de Brown de Adrogué

Socios e hinchas lo despidieron a través de las redes sociales. Los detalles.

Brown de Adrogué está de luto. Se debe a que falleció en las últimas horas Emilio Fuertes, socio vitalicio e histórico dirigente de la institución browniana. Tras la triste noticia, los fanáticos de distintas épocas lo despidieron con mensajes.

Así fue

El club difundió este martes, 21 de octubre, su deceso a través de sus cuentas oficiales. “Abrazamos a los familiares, amigos y conocidos en este momento difícil”, afirmaron.

Además de su pasión como hincha, Fuertes dedicó parte de su vida a Brown. Fue voz del estadio y también se desempeñó en distintos puestos de la Comisión Directiva, incluso siendo vicepresidente.

A raíz de su muerte, el pueblo tricolor le dedicó sentidas palabras en las redes sociales. “Tengo los mejores recuerdos. Una gran persona. Me iba a buscar a mi trabajo en Avellaneda cuando jugaba en el 'Trico' porque no llegaba para el partido”, precisó un fanático.

En tanto, otro hincha lamentó: “Emilio, te queríamos mucho. Una excelente persona. Siempre te recordaremos. Nuestras condolencias a su familia”. Asimismo, otro propuso que “las cabinas del estadio lleven su nombre”.