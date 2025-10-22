Falleció Emilio Fuertes, histórico dirigente de Brown de Adrogué

Socios e hinchas lo despidieron a través de las redes sociales. Los detalles.
Brown de Adrogué está de luto. Se debe a que falleció en las últimas horas Emilio Fuertes, socio vitalicio e histórico dirigente de la institución browniana. Tras la triste noticia, los fanáticos de distintas épocas lo despidieron con mensajes.
El club difundió este martes, 21 de octubre, su deceso a través de sus cuentas oficiales. “Abrazamos a los familiares, amigos y conocidos en este momento difícil”, afirmaron.
Además de su pasión como hincha, Fuertes dedicó parte de su vida a Brown. Fue voz del estadio y también se desempeñó en distintos puestos de la Comisión Directiva, incluso siendo vicepresidente.
A raíz de su muerte, el pueblo tricolor le dedicó sentidas palabras en las redes sociales. “Tengo los mejores recuerdos. Una gran persona. Me iba a buscar a mi trabajo en Avellaneda cuando jugaba en el 'Trico' porque no llegaba para el partido”, precisó un fanático.
En tanto, otro hincha lamentó: “Emilio, te queríamos mucho. Una excelente persona. Siempre te recordaremos. Nuestras condolencias a su familia”. Asimismo, otro propuso que “las cabinas del estadio lleven su nombre”.
