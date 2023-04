Felicidad total: apareció la perrita robada en Longchamps

Había sido acogida por una vecina que justo vio cómo la arrojaron de un auto. “Ella se percató quien era al ver la noticia en su portal y nos avisó”, explicó su dueña a De Brown. Mirá el video del reencuentro.

Todo es felicidad para Triny y su familia. La caniche apareció en las últimas horas tras haber sido robada de su casa en Longchamps. Ahora, continúa con su tratamiento por el tumor en su pata trasera.

¿Cómo apareció?

Fue en el cruce de Vernier y Bolívar, en la misma localidad. La halló una vecina que justo vio cómo la arrojaron de un vehículo.

“La señora estaba con el cartero, el auto paró y la largó. Estuvieron esperando y, como vieron que nadie la buscaba, la llevaron ayer al veterinario por el tumor. Pensaban que era un golpe. Ella se percató quién era la perrita al ver la noticia en su portal y nos avisó”, contó Adriana, integrante de la familia, en diálogo con www.deBrown.com.ar.



El robo

Fue en una vivienda ubicada en Rivadavia y Boero, en el barrio Los Frutales. Los dueños de la mascota creen que los delincuentes ingresaron por la puerta que da a la calle, agarraron al can y huyeron a bordo de un coche.

A partir de ese momento, comenzaron una desesperada búsqueda para encontrar a Triny. Es que debido a su afección, necesitaba volver lo antes posible a su tratamiento.

Su historia

La caniche llegó al hogar de Longchamps hace ya cinco años. La habían rescatado de un criadero clandestino.

“Por medio de una chica conocida llegué a quienes la daban en adopción. Donde la tenían le habían cortado sus cuerdas vocales. Me explicaron que es una práctica común en esos lugares para que no se escuchen y no molesten”, confió a este medio.