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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2638
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SOCIEDAD
domingo 22 de marzo de 2026

Feriado en Brown: ¿Cómo funcionará la recolección de residuos?


Desde la Comuna informaron cómo será el cronograma.

Argentina conmemorará en las próximas horas el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este sentido, el Municipio de Almirante Brown informó cómo será el funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante el feriado.

 

El cronograma

Según indicaron desde la Comuna, los camiones no circularán por las calles del distrito este martes 24. En tanto, el día previo, lunes 23, la prestación será normal.

Ante ello, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. El objetivo es evitar la acumulación de residuos y posibles inconvenientes en caso de lluvias.

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