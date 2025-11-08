Ferias, conciertos, encuentro de yoga y desfile tradicionalista, así se palpita un nuevo finde en Brown

Conocé la grilla completa de actividades. Todas son con acceso gratuito.

En un fin de semana que promete ser a pleno sol, Almirante Brown preparó una nueva grilla de actividades para cortar con la rutina y energizarse en la última parte del año. Habrá ferias, conciertos, un encuentro de yoga y una gran celebración palpitando el Día de la Tradición que será el lunes 10. Todas las propuestas son gratuitas.

¿Cuáles son?

Sábado 8

Encuentro de yoga : será de 17 a 19 hs. Tendrá como escenario el salón Bordó de la Casa de la Cultura Adrogué (Esteban Adrogué 1224). La jornada incluirá un concierto de música tradicional de la India que se conjugará con prácticas guiadas.

: será de Tendrá como escenario el de la (Esteban Adrogué 1224). La jornada incluirá un que se conjugará con Noche de los Ballets Folklóricos : Se presentarán la academia “Sachamanta” y los ballets “Ecos Sureños” y “Sentimiento por lo Nuestro”. Será a las 20 hs , en el Centro de Arte y Cultura Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco 740).

: Se presentarán la y los Será a las , en el (E. de Burzaco 740). Feria de productores rurales: Se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica. También, artesanías, productos de campo y regionales. Se instalará de 10 a 16 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).

Domingo 9

Día de la Tradición: Los festejos serán, desde las 10.30 hs, en la plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille y Carlos Sandoval, Ministro Rivadavia. Habrá desfile tradicionalista y festival folklórico. Participarán Emiliano Zerbini, Gala Pourrain, “Juntos por el Chamamé” y Joel “El Chango”. Además, instalarán un sector gastronómico.