Realizarán un encuentro gratuito de yoga en Adrogué

Habrá además un concierto de música tradicional de la India. ¿Cuándo será?

Para vivir una tarde de bienestar integral y aumentar las energías, Almirante Brown realizará un nuevo encuentro de yoga en Adrogué. La propuesta tendrá prácticas guiadas y será acompañada por música en vivo.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este sábado, 8 de noviembre, entre las 17 y 19 hs. Tendrá como escenario al salón bordó de la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La entrada será gratuita y no requerirá inscripción previa.

Según indicaron desde la Comuna, el encuentro de yoga se hará en conjunto con las integrantes de “Comunimat Yoga”. Asimismo, lo acompañará un concierto de música tradicional de la india.

“Una tarde de armonía, conexión y bienestar, con prácticas guiadas y sonidos que invitan a la meditación y al equilibrio interior”, afirmaron.