Dom, 22/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2610
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
domingo 22 de febrero de 2026

Feroz incendio destruyó una casa: sospechan que fue intencional


Ocurrió en Burzaco. Asistieron a dos personas. Mirá las imágenes.

 

Un feroz incendio se reportó este fin de semana en Burzaco. Las llamas dejaron serios destrozos en una propiedad.

El hecho

Se produjo este sabado. Tuvo lugar en el interior de una vivienda de la calle Casaux al 100 del barrio Corimayo. Dos personas resultaron afectadas.

"Habría sido provocado de manera intencional, según testigos e imágenes registradas por una cámara de seguridad", detallaron fuentes oficiales. Asimismo, informaron a www.deBrown.com.ar, que el incendio se habría originado en la casa contigua, propagándose por el fondo.

En el lugar, trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Contaron con el apoyo de personal de Defensa Civil, policial y de ambulancias municipal quienes asistieron a los heridos.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram