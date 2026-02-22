Feroz incendio destruyó una casa: sospechan que fue intencional

Ocurrió en Burzaco. Asistieron a dos personas. Mirá las imágenes.

Un feroz incendio se reportó este fin de semana en Burzaco. Las llamas dejaron serios destrozos en una propiedad.

El hecho

Se produjo este sabado. Tuvo lugar en el interior de una vivienda de la calle Casaux al 100 del barrio Corimayo. Dos personas resultaron afectadas.

"Habría sido provocado de manera intencional, según testigos e imágenes registradas por una cámara de seguridad", detallaron fuentes oficiales. Asimismo, informaron a www.deBrown.com.ar, que el incendio se habría originado en la casa contigua, propagándose por el fondo.

En el lugar, trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Contaron con el apoyo de personal de Defensa Civil, policial y de ambulancias municipal quienes asistieron a los heridos.