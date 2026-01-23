Por riesgos de incendios, advierten que está prohibida la quema de residuos en Brown

La norma fue establecida por ordenanza municipal y rige en todo el distrito. ¿Dónde efectuar reclamos?

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los incendios de pastizales se vuelven recurrentes en el distrito. En ese contexto, el Municipio de Almirante Brown recordó que la quema de residuos está prohibida, ya que constituye una de las principales causas de este tipo de siniestros.

¿Por qué?

La norma rige en todo el distrito y se encuentra establecida en los artículos 169 y 271 de la Ordenanza N.º 13.597. De este modo, la Comuna advirtió que esta práctica contamina el aire, libera gases tóxicos, afecta la biodiversidad y contribuye al cambio climático.

Además, representa un alto riesgo de incendios que pueden afectar a personas, viviendas y ecosistemas, especialmente durante períodos de calor intenso y escasez de lluvias.

En ese escenario, remarcaron que evitar la quema de residuos es una acción concreta para cuidar el ambiente y preservar la seguridad de todos los vecinos.

¿Dónde dar aviso?

Ante incendios o situaciones de riesgo, los vecinos deben comunicarse de inmediato con Bomberos o Defensa Civil a los teléfonos 2206-1300, 2206-1350 o 4238-2595. También por medio de la aplicación Brown Previene, disponible en Play Store.

Para efectuar reclamos por quemas ilegales, el Municipio dispuso la línea gratuita 0800-222-7696. Otra opción es de forma online a través de la web del Municipio. Podés ingresar haciendo clic aquí.