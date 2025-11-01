Festejos de Halloween, clásicos del rock y feria del libro Heavy, así se vivirá este finde en Brown

Conocé la grilla completa y elegí qué actividades hacer.
Comienza un nuevo mes y la grilla de propuesta para disfrutar del finde no para. En Almirante Brown las actividades reunirán música, literatura y mucho baile. También sumará una actividad para aquellos vecinos que se sumen a la celebración de Halloween.
¿Qué elegir?
Sábado 1
- Halloween: Bonett Club, una de las grandes apuestas gastronómicas de Adrogué, regalará sorpresas dulces a quienes se acerquen disfrazados a su local de avenida Espora 907. Será en el horario de 12 a 19 hs.
- Feria del libro Heavy: Será el primer encuentro en Adrogué de esta iniciativa que tiene ya 12 años. Habrá stands de editoriales, sellos discográficos y artículos relacionados a este género. Además de presentación de libros, charlas, muestras plásticas, dibujo en vivo y performances. El cierre estará a cargo del cuarteto Subotovsky-Soler-Roascio-Tesoriero. Iniciará a las 14 hs, en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974, Adrogué).
- Boulevard Shopping: los personajes de Pennywise y la niña de "La Llamada" estarán recorriendo los pasillos del centro comercial, asustando a todo el que se le cruce. Será de 18:30 a 21:30 hs.
- “Lado oscuro”, clásicos del rock y el pop: será un espectáculo con los grandes hits que todos conocemos. Comenzará a las 20:15 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).
- Noche de tango: será en Castelforte (Rosales 1521, Adrogué), a las 20:30 hs. Habrá artistas invitados y pista de baile. Se cobrará un bono contribución de $5.000.